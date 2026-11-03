Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri ve araçların plakaları henüz öğrenilemeyen kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oğlaklı Kavşağı’nda, tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’sinin durumu ağır olmak üzere toplam 12 vatandaşımız yaralanmıştır."