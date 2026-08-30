Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

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