Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Mir Cembeli Bulvarı’nda meydana geldi. Seyir halindeki 21 AIC 879 plakalı cipe, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda aracın hem sağ hem de sol tarafına çok sayıda mermi isabet etti. Cipte bulunan 2 kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Yaralı halde hastaneye sürdü

Saldırının ardından sürücü, yaralı olmasına rağmen aracı kullanmaya devam ederek Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne geldi.

Burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, daha sonra tedaviye alındı.

Polis saldırganların peşinde

İhbar üzerine hem saldırının gerçekleştiği bölgeye hem de hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.