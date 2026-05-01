BAŞDiyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün gece saatlerinde panik dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görmekte olan 83 yaşındaki Şerife Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanın ölüm haberini alan yakını Ö.T., bu durum üzerine yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla hastane binasına girdi.
DUVARLARA ATEŞ ETTİ
Doğrudan hastanenin 3'üncü katında yer alan ameliyathane bölümünün önüne çıkan Ö.T., elindeki silahı çekerek koridorda duvarlara doğru rastgele ateş etmeye başladı. Hastanede bulunan sağlık personeli, hastalar ve diğer hasta yakınları silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşadı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay esnasında şans eseri kimse kurşunların hedefi olmazken, hastanede görevli polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Silahıyla birlikte etkisiz hale getirilen şüpheli Ö.T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, hastane içerisinde yaşanan silahlı olayla ilgili inceleme başlatıldı.