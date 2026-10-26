Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu M.U. her iki bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.U., durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.