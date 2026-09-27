Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 840’ıncı Sokak’ta 25 Eylül günü meydana gelen olayda, bir kadın daha aile içi şiddet kurbanı oldu.

EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN MERDİVENLERDE VURULDU

Edinilen bilgilere göre, Osman Çakmak (37) ile eşi Ayfer Çakmak (32) arasında evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi ve şiddetlenmesi üzerine korkuya kapılan Ayfer Çakmak evden kaçmaya çalıştı. Bu sırada eline av tüfeğini alan Osman Çakmak, binanın merdivenlerinde eşine doğru ateş açtı.

Saçmaların hedefi olan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, ağır yaralanan Ayfer Çakmak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan katil zanlısı Osman Çakmak, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çakmak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.