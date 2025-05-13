Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde eşi A.P. ve yakınları tarafından darbedildiği öne sürülen Mehmet Saki Pehlivan (40), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. A.P. ile birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 11 Nisan’da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki Batıkent Sitesi’nde meydana geldi. Mehmet Saki Pehlivan, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi A.P.’nin bulunduğu eve gitti. Burada çıkan tartışmada Pehlivan, iddiaya göre eşi ve eşinin yakınları tarafından darbedildi. Yerde hareketsiz kalan Mehmet Saki Pehlivan için evdekiler, ‘Baygınlık geçirdi’ diyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Nabzı atmadığı ve vücudunda darp izleri bulunduğu belirtilen Pehlivan için sağlık çalışanları durumu polise bildirdi.

AMBULANSTAN İNDİRİLİRKEN SEDYEYLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Mehmet Saki Pehlivan ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Acil servis önünde ambulanstan çıkarılan Pehlivan, sedyeyle birlikte düştü. O anlar kameraya yansırken, hastanede tedaviye alınan Mehmet Saki Pehlivan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, Pehlivan’ın eşi A.P. ile birlikte 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mehmet Saki Pehlivan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü de Pehlivan’ın ambulanstan çıkarılırken, sedyeyle düşmesiyle ilgili idari soruşturma başlattı. Ayrıca, Mehmet Saki Pehlivan’ın, eşinin ve yakınlarının binaya giriş görüntüleri de kameraya yansıdı. (