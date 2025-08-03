Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi İskanevleri Mahallesi Karanfil 6 Caddesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.