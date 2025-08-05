Diyarbakır'da 39 yaşındaki kapıcı Mehmet T.’nin bodrum katta biriken suyu elektrikli pompa ile tahliye etmeye çalışırken yaşamını yitirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'ndeki iki bloklu sitede kapıcılık yapan 2 çocuk babası Mehmet T., B bloğun bodrum katında biriken suyu elektrikli su pompası ile tahliye ettiği esnada akıma kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mehmet T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mehmet T.’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığında defnedildi.

OLAY ANI KAMERADA

Ayrıca Mehmet T.’nin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mehmet T.’nin su tahliyesi yapmak için makineyi tuttuğu, ardından akıma kapılarak yığıldığı anlar yer aldı.