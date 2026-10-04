Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Aktaş, 2 çırağıyla birlikte 2 Ekim’de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden düşen sacı kaynak yapmak için dama çıktı.

Bu sırada taşınan sac, yakındaki yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın ardından Aktaş ve yanındaki 2 çırak elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Aktaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan 2 çırak ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bismil Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan 2 yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Mustafa Aktaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.