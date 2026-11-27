Silvan ilçesinin kırsal Boyunlu Mahallesi'ndeki bir mağarada çok sayıda kafatası ve kemik bulunduğuna ilişkin 23 Kasım'da yapılan ihbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

MAĞARADA KEŞİF YAPILDI

Soruşturma kapsamında, iki cumhuriyet savcısının nezaretinde 24 Kasım'da mağarada keşif gerçekleştirildi.

9 KAFATASI VE ÇOK SAYIDA KEMİK BULUNDU

Yaklaşık 20 metre derinliğinde ve 3 katmandan oluştuğu belirtilen mağaradaki çalışmalara İlçe Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri katıldı. Yapılan keşif sonucunda 9 kafatası, kafataslarına ait olduğu değerlendirilen 36 kemik parçası ve çok sayıda kemik bulundu.

ADLİ TIP RAPORU SORUŞTURMA DOSYASINA EKLENECEK

Mağaradan çıkarılan kafatasları ve kemikler, yapılan tasnifin ardından incelenmek üzere İstanbul'a gönderildi. Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemeler sonucunda hazırlanacak rapor, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına eklenecek.