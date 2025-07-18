Olay Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana geldi.

İddiaya göre o Suriye uyruklu kadın, henüz ismi açıklanmayan bir kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

Söz konusu birliktelikten dört çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı.

İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü.

Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

İnfiale neden olan görüntülerin ardından Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında 'Diyarbakır’da kan donduran iddia: 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildi' şeklinde yer bulan paylaşım ve haberlere ilişkin açıklama yapılması uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."