Diyarbakır Valiliği, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte artış gösteren boğulma vakalarına karşı yeni tedbirler aldı. Alınan karar kapsamında il genelindeki tüm su alanlarına girilmesi ve yüzülmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında sulama kanalları, barajlar, göletler ve akarsularda meydana gelen boğulma olaylarının ciddi can kayıplarına yol açtığına dikkat çekildi. Özellikle çocukların hayatını kaybettiği olayların önlenmesi amacıyla kapsamlı bir yasak kararı alındığı belirtildi.

Karara göre, Diyarbakır genelindeki sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri ile taşkın kontrol tesisleri başta olmak üzere tüm su alanlarında yüzmek, serinlemek veya herhangi bir nedenle suya girmek yasaklandı.

Valilik, yasağa uymayan kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Çocukların yasağı ihlal etmesi durumunda ise sorumluluğun veli veya kanuni temsilcilerine ait olacağı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan özellikle tehlike oluşturan sulama kanalları ve kontrolsüz su alanlarından uzak durmalarını istedi.