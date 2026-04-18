Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Olgun köyü Çiçeközü mezrasında sabah saatlerinde bölgedeki ilkokulun bahçesinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etti. Bu sırada ağacın altında bulundukları belirtilen Serkan Yıldırım (13), Kasım Yıldırım (14) ve M.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ergani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Serkan Yıldırım ve Kasım Yıldırım, burada yapılan tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.Y.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.