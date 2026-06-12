Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yaparken 19 Eylül 2024 tarihinde öldürülen öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı'nın izine Almanya’da ulaşıldı. Soruşturmada, cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. 21 Ocak 2026'da Ramazan Ağaçhanlı hakkında "Kırmızı Bülten" çıkarıldı. JASAT ekipleri, Interpol/Europol Daire Başkanlığı ve Alman Interpol birimleriyle koordineli olarak çalışmalarını sürdürdü. Yapılan operasyon sonucunda Ağaçhanlı, Almanya'nın Frankfurt kentinde saklandığı evde yakalandı. Öğretmen Özgür Ekinci’yi 8 el ateş ederek öldürdüğü belirlenen zanlı, işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi. JASAT, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü koordineli çalışmalar sonucunda cinayet zanlısını adalete teslim etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.