Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, F.P.'nin liderliğini üstlendiği silahlı suç örgütünün faaliyetleri tespit edildi.

Örgüt üyelerinin, Diyarbakır'da aralarında küçük çocukların da bulunduğu kişilere uyuşturucu sattığı, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma gibi silahlı eylemler gerçekleştirdiği, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları, mağdurları şikayetçi olmamaları için tehdit ettikleri ve diğer suç örgütleriyle çatışmalara girdikleri belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından, Diyarbakır merkezli olarak Mersin ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.P. ve 20 diğer şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda, silahlı organize suç örgütüne ait uyuşturucu, aralarında mağdur kişilere yönelik eylemlerde kullanılan tabancaların da olduğu toplam 8 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek mühimmatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.