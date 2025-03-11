Diyarbakır'da Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı, Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi.

Alınan bilgiye göre kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga sonucu ağır yaralanan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.