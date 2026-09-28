Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere alınan 400 ton patates, usulsüzlük iddialarıyla soruşturma konusu oldu... İlçedeki 123 mahalleye ulaştırılması planlanan patatesler, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayınca muhtarlar şikayetçi oldu. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Bismil Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M.İ. ile vakıf memuru S.T. tutuklandı. (Kaymakam Recep Hasar) KAYMAKAM VE BAŞSAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİ Soruşturma derinleştikçe Kaymakam Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar karşı karşıya geldi. Skandalla ilgili iki bürokrat arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. Yaşanan gerilimin ardından iki bürokratın da görev yerleri değiştirildi. Kaymakam Recep Hasar, İçişleri Bakanlığı tarafından Giresun’a çekilirken, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar da Adalet Bakanlığı tarafından Diyarbakır merkeze gönderildi. Ayrıca Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş’ın komisyon başkanlığı görevi de sona erdirildi. Öte yandan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmayan patateslerin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürüyor.



(Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar)

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