Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından korkutan bir olay yaşandı. İlçede su seviyesi yükselen İnikan Deresi üzerindeki beton köprü, güçlü akıntının etkisiyle yıkıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kulp ilçesindeki Baloğlu ve Koçkar mahalleleri arasında meydana geldi. Bölgede etkisini artıran sağanak nedeniyle derenin debisi yükselirken, Aygün, Koçkar, Saltuk ve Akçesir mahallelerini birbirine bağlayan grup yolu üzerindeki beton köprü akıntıya dayanamayarak çöktü.

KÖPRÜNÜN YIKILMA ANI KAMERADA

Beton köprünün büyük bir bölümünün sulara kapıldığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köprünün çökmesi sırasında üzerinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI

Köprünün yıkılmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınarak güzergah araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlattı.

Bölgede ulaşımın aksamaması için alternatif güzergah da belirlendi. Buna göre sürücülerin Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerinden geçen yolu kullanmaları istendi.