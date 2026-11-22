Diyarbakır’da Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün sağanak uyarısının ardından öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kulp ilçesinde ise dere yatağında çalışma yürüten bir iş makinesi sulara gömüldü.

Öğle saatlerinde bastıran sağanak nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, zemin katta bulunan bazı iş yerlerini de su bastı.

YIKILAN KÖPRÜDE ÇALIŞAN İŞ MAKİNESİ SU ALTINDA KALDI

Yağışın etkili olduğu Kulp ilçesinde ise 19 Kasım tarihinde İnikan Deresi’nin taşması sonucu yıkılan beton köprünün çevresinde onarım ve düzenleme çalışması yürüten iş makinesi, sağanakla birlikte debisi yükselen suların altında kaldı. Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi.