Diyarbakır’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı aksattı. Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. KABİRLER SULAR ALTINDA KALDI Yağıştan etkilenen noktalardan biri de Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı oldu. Mezarlık alanında biriken yağmur suları nedeniyle onlarca kabir su altında kaldı. TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI Kent genelinde etkisini sürdüren yağışın ardından belediye ekipleri harekete geçti. Yeniköy Asri Mezarlığı’nda biriken suların tahliyesi ve çevrede oluşan kirliliğin giderilmesi amacıyla temizlik çalışması başlatıldı.

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