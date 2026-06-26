Diyarbakır’da yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların transferine aracılık ettiği belirlenen 24 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HESAP HACMİ 6,9 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortak bir çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar amacıyla kullanılan 8 farklı internet sitesi üzerinden elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri saptandı. Suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek yurt dışına çıkardıkları tespit edilen şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında yapılan incelemede, toplam işlem hacminin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen tüm şüpheliler, yasa dışı bahis paralarının nakil sürecini yönettikleri gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine sevk edildi.