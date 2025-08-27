Diyarbakır'da Kocaköy Belediyesi'nin tabelasındaki Türkçe bölümün karanlıkta bırakılıp Kürtçe bölümün ışıklandırılması tepkilere neden oldu. Kaymakam devreye girerek belediyeye yazı yolladı.

Kocaköy Kaymakamlığı belediyeye yolladığı uyarı yazısında, Türkiye Cumhuriyeti'nin dilinin Türkçe olduğu, tabelanın acilen düzeltilmesi gerektiği belirtildi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DİLİ TÜRKÇEDİR"

Haberler.com'da yer alan habere göre, yazıda şu ifadelere yer verildi:

Belediyeniz tabela aydınlatmasında Türkçe ifadelerin (T.C Kocaköy Belediyesi) kapalı, Türkçe harici ifadelerin ise açık olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçedir. Gerek 2709 sayılı Kanun (Anayasa) gerekse de 1353 sayılı Kanun Türkçe'nin kullanılması hususunda kamu kurumları adına emredici niteliktedir ve aksi bir uygulama mümkün değildir. Aydınlatma veya karartma yoluyla Anayasa ve Kanunların etkisiz hale getirilmesi düşünülemez. Tabelada arıza kaynaklı bir kısmi karartma var ise arızanın giderilmesi yahut kasti bir karatma var ise sorumluların tespit edilebileceği biçimde soruşturma yapılması zaruridir.

Söz konusu tutanakta yer alan ve görsel ile ispatı sağlanmış olan acziyetin, yukarıda anlatıldığı şekilde ivedilikle giderilmesi ve sonucundan Kaymakamlığımıza bilgi verilmesini rica ederim."