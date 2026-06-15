DEM Parti öncülüğünde Diyarbakır’da, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük için 4 Ocak günü yapılması planlan miting, hava şartları nedeniyle 25 Ocak'ta yapılması kararlaştırılmış ancak Diyarbakır Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurmasının ardından DEM Parti, Öcalan’a özgürlük mitingini bir kez daha ileri bir tarihe ertelemişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları katılımıyla Diyarbakır’da düzenlenen “Özgürlük Mitingi için Deklarasyon” programında Öcalan’ın “özgürlüğü” için 27 Haziran’da Van ve Mersin’de 28 Haziran’da ise Diyarbakır ve İstanbul’da miting düzenleneceği duyuruldu.