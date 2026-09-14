Diyarbakır’da S.S. 53 Nolu Kooperatif’e bağlı özel halk otobüsü esnafı, artan akaryakıt, bakım ve yedek parça maliyetlerini gerekçe göstererek saat 06.00’dan itibaren kontak kapatma kararı aldı. Otobüslerin Büyükşehir Belediyesi önüne çekilmesi planlanırken, eylemin okulların açıldığı güne denk gelmesi kentte ulaşım endişesine yol açtı.

ESNAF: MALİYETLER KARŞILANAMIYOR

Kooperatif, mevcut taşıma gelirleriyle hizmet vermenin sürdürülemez hale geldiğini savunarak yetkililerden çözüm talep etti. Esnaf, taleplerinin karşılanmaması halinde çalışmanın mümkün olmadığını belirtti.

BELEDİYE: ZAM TALEBİ DOĞRU DEĞİL

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise özel halk otobüsü esnafını desteklemek amacıyla ücretsiz ve indirimli taşımalara ilişkin bedelleri üstlendiklerini, ayrıca kilometre bazlı ödeme sistemini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Belediye, akaryakıt ve işletme maliyetlerini takip ettiklerini belirtirken, henüz asgari ücrete artış yapılmadığına ve yurttaşların ekonomik koşullarına dikkat çekerek yeni bir ulaşım zammını bu aşamada doğru bulmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi, esnafın sorunlarını görüşmeye ve çözüm üretmeye hazır olduğunu belirtirken, yurttaşların mağdur edilmesine yol açacak hizmet aksamasını ve dayatmaları kabul etmeyeceğini açıkladı.