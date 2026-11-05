Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda son 10 günde farklı noktalarda düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adreste arama yapıldı. Aramalarda 147 kilogram skunk ve esrar, 185 bin 593 sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram metamfetamin, 21 gram eroin ve 17 ecstasy ele geçirildi.

24 şüpheli cezaevine gönderildi

Operasyonlarda toplam 129 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 49 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin yapıldığı bildirildi.