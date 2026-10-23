Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelindeki çeşitli noktalarda çalışma yürüttü. Bir ay boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök Hint keneviri, 6 bin 832 sentetik ecza hap, 549 gram Afyon sakızı, 481 gram kokain ve 182 uyarıcı hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 133 mermi bulundu. 67 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 104 şüpheliden 67'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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