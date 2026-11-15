Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kaynartepe Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah saklandığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Adreste arama yapıldı

Ekipler, dün belirlenen adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 381 uyuşturucu hap, 294 sentetik ecza ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 77 gram esrar ile 65 ayrı parça halinde toplam 19,84 gram esrar bulundu.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.