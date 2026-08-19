Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, 17 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesinde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerlerinde ve beraberlerindeki eşyalarda arama yapıldı.
Aramada 2 bin 776 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.