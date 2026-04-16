Türkiye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarıyla sarsılırken, artan kontrolsüz silahlanma bu kez kendini Diyarbakır’da gösterdi.

Diyarbakır’da elinde uzun namlulu silahla meydana çıkan bir kişi etrafa silahla rast gele ateş etti.

BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, polis saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırgan etkisiz hale getirildiği anlarda kendi boğazına bıçak dayadı.

Kamuoyunda bireysel silahlanma ve güvenlik zafiyetlerine dair tartışmalar yeniden alevlendi.

Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırısında 16 kişi yaralanırken, Kahramanmaraş’taki bir ortaokulda meydana gelen saldırıda da 9’u çocuk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti.