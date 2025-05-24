Kan donduran cinayet 19 Mayıs'ta Diyarbakır Sur'da köprübaşı mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde bir kamyonette yanmış halde iki ceset bulundu. Görenlerin ihbarıyla Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada ilk etapta kamyondaki cesetlerin Remzi Sati ve oğlu Muhammed'e ait olduğu tespit edildi.

7 MERMİ KOVANI BULUNDU

Yapılan olay yeri inceleme çalışmasında araçta ve çevresinde 7 boş mermi kovanı ile yanmış telefon, el feneri bulundu. Kriminal incelemeye gönderilen deliller Jandarma tarafından emanete alındı.

Olaya ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Mehmet D. (26), Mehmet K. (44), İshak K. (40), Ali Mert İ, Ali Ö. (32), Osman K. (44) ve Ayhan İ. (58) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet D., Mehmet K., İshak K. ve Ali Mert İ., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 3'ü serbest bırakıldı.

CİNAYETİ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi için Jandarma ekipleri 735 saatlik kamera görüntülerini dikkatle inceledi. Yaşanan vahşetin boyutlarını ortaya koyan ise şüpheli Ali Mert İ.'nin ifadesi oldu.

Ali Mert İ., ifadesinde Remzi Sati'den 200 BİN lira borç aldığını ve konuşmak için çağırdığını söyledi. Davet ettiği Remzi Sati ve oğlunu tabanca ile öldüren Ali Mert İ., delilleri yok etmek amacıyla kamyoneti kolonya ve benzinle yaktı.

Suçunu itiraf eden katil zanlısı olay yerinde yaptığı keşifte cinayet silahının da yerini gösterdi.