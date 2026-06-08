Yangın, öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 207’nci Sokak’taki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangının ardından daire sahibi kadın, yangının komşusu tarafından çıkarıldığını öne sürdü. Bu iddia üzerine taraflar arasında tartışma çıktı, kısa sürede büyüyen gerginlik arbedeye dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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