Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi 207'nci Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin zamanında müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olay sırasında yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından sokakta tansiyon yükseldi. Daire sahibi kadın, evindeki yangının kasıtlı olarak komşusu tarafından çıkarıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi. Bu iddia üzerine ev sahibi ile suçladığı komşusu ve her iki tarafın yakınları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından detaylı inceleme başlatıldı.