Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinde kullanılan 8 ayrı internet sitesi üzerinden elde edilen gelirlerin transferine aracılık eden şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin, suçtan elde edilen paraları kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışına çıkardıkları belirlendi.

Kimlikleri belirlenen 24 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarındaki toplam işlem hacminin 6 milyar 942 milyon 515 bin 130 TL olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.