Kentte sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle birçok noktada cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlarıyla yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Sağanak nedeniyle bazı okulların bahçeleri ile iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Yağmur sularının bazı belediye otobüslerinin içerisine kadar girdiği görüldü.

METEOROLOJİ’DEN 6 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağışların yerel olarak kuvvetli, metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulunuldu.