Olay, dün akşam, Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeyken araçlarından inen 2 grup arasındaki tartışma, yumruklu sopalı kavgaya dönüştü. Taraflar, yoldan geçenler ile yakınlarının araya girmesiyle ayrıldı. Kavga anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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