Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genç ilçesinde Ziraat Bankası şubesinin şehir merkezinden uzak bir noktaya taşınmasının ardından yaşanan sorunları gündeme getirdi.

“BANKACILIK İŞLEMLERİ İÇİN UZAK MESAFEYE GİDİYORLAR”

Cumhuriyet Caddesi'nde açıklama yapan Tanrıkulu, Ziraat Bankası'na ait arsada daha önce banka şubesinin bulunduğunu belirtti. 2023 depreminde binanın hasar gördüğünü ve daha sonra yıkıldığını aktaran Tanrıkulu, şubenin ilçe merkezinden daha uzak bir noktada kiralanan binaya taşındığını söyledi.

Tanrıkulu, Cumhuriyet Caddesi'nin okul, iş yeri ve yoğun yurttaş hareketliliğinin bulunduğu bir bölge olduğuna dikkat çekerek, Genç'te başka banka şubesinin bulunmadığını ifade etti.

“TEK SEÇENEK DURUMUNDA”

Ziraat Bankası'nın ilçe halkı açısından bankacılık işlemlerinde tek seçenek konumunda olduğunu belirten Tanrıkulu, şubenin merkezden uzaklaştırılmasının özellikle esnaf, öğretmen, memur ve diğer yurttaşlar açısından sorun oluşturduğunu dile getirdi.

Tanrıkulu, vatandaşların bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için daha uzak bir mesafeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

ZİRAAT BANKASI'NA ÇAĞRI

Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne çağrıda bulunan Tanrıkulu, yurttaşların taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Tanrıkulu, banka şubesinin daha önce bulunduğu arsaya yeniden inşa edilerek Genç halkının hizmetine sunulması çağrısında bulundu.