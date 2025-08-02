Diyarbakır Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile önceki komutan Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu emekli edildi.

Yıldırım, Narin Güran’ın arama çalışmaları sırasın da “Sonuca çok yaklaştık” diyerek beklentilere neden olmuştu. Narin’in cansız bedeni bulununca Yıldırım, büyük tepki çekmişti.

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Selçuk Yıldırım’dan önce 2021-2023 yıllarında İl Jandarma Komutanı iken İstihbarat Daire Başkanı olarak Ankara’ya tayini çıkan Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu da emekli edildi.

Hafta sonları jandarma yerleşkesinde AKP’lilerle mangal partileri yapan Çiloğlu, Ankara’ya uğurlanırken “En büyük paşa bizim paşa” diye uğurlanmıştı.

Çiloğlu’nun Diyarbakır’daki iki yıllık görevi sırasında Lice’de emanetten uyuşturucu çalınması, zehir tarlalarına yönelik operasyonların önceden haber verilmesi skandalları yaşanmıştı.

Çiloğlu, Diyarbakır’da AKP Milletvekili Suna Kepolu başta AKP’lilerle çok yakın ilişkilerle tanınıyordu.

Çiloğlu, dağa kaçırılan bir çocuğun babasını köyde yaşıyor gibi gösterip korucu yapılması kararını imzaladığı için de gündeme gelmişti. Gayrimeşru ilişkileriyle gündeme gelen iş adamı Taha Duran, Gökhan Çiloğlu ile pek çok fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Böyle olunca Çiloğlu “Bu nasıl istihbarat daire başkanlığı yapıyor” eleştirilerinin hedefi oldu.