Trendyol 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak Süper Lig biletini alan Amedspor, Diyarbakır’ı ayağa kaldırdı. Şehrin dört bir yanında başlayan kutlamalar meşale ve havai fişeklerle renklenirken, yorgun mermilerin hedefi olan iki vatandaşın yaralanması zafer sevincine gölge düşürdü.

UZUN ARAÇ KUYURKLARI OLUŞTU

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Diyarbakır’ın en işlek noktaları olan Ofis, Mahabad Bulvarı, Tesisler Kavşağı ve Park Orman bölgelerinde binlerce taraftar toplandı. Davul ve zurna eşliğinde halaylar çeken binlerce kişi, takımlarının bayraklarıyla tezahürat yaparak Süper Lig gururunu yaşadı. Şehir merkezinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

KURŞUNLAR SEVİNCİ YARIDA BIRAKTI

Kutlamaların yoğunlaştığı anlarda, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya açılan ateş sonucu dramatik anlar yaşandı. "Yorgun mermi" olarak tabir edilen mermilerin isabet etmesi neticesinde iki kişi yaralandı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırılırken, emniyet güçleri kutlamalarda silah kullanılmaması yönündeki önlemlerini artırdı.

KULÜPTEN PAYLAŞIM YAPILDI

Olayların ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlayarak taraftarlarını uyardı. Milyonların şampiyonluk özleminin dindiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün büyük bir gurur yaşıyoruz ancak bu anlamlı sevinci paylaşırken kimseye zarar verebilecek davranışlardan kaçınılmasını, özellikle araç kullanırken ve kutlama yaparken gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz. Hep birlikte, sorumluluk bilinciyle ve örnek bir şekilde kutlayalım."

Tarihi bir başarıya imza atan kulüp, kutlamaların birlik ve beraberlik ruhuna uygun şekilde, kazasız tamamlanması temennisinde bulundu.