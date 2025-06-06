Soruşturma kapsamında binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi ve yapı denetim sorumlusu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Yangında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Olay, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak’taki 13 katlı apartmanda meydana gelmişti. Yangında binada bulunan 17 kişi hastaneye kaldırılmış, ancak anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.
Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Adli süreç kapsamında, ihmali olduğu düşünülen sorumluların tespiti için delil toplama ve bilirkişi çalışmaları devam ediyor.