Havalimanına varmak üzere olan seferler, komşu illerdeki alternatif meydanlara divert edilirken, Diyarbakır çıkışlı uçuşlar için yolcuların karayoluyla bu meydanlara transfer edileceği bildirildi. Hangi havalimanlarının alternatif olarak kullanıldığına dair resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Pistte meydana gelen hasarın onarımı için ekiplerin hızla çalışmalara başladığı öğrenilirken, Diyarbakır Havalimanı’nın saat 02.00’ye kadar kapalı kalacağı belirtildi. Ulaştırma yetkilileri ve teknik ekiplerin sahadaki incelemeleri devam ediyor.

Uçuş Güvenliği Öncelikli: Havalimanında Yoğun Onarım Mesaisi

Yetkililer, çatlağın nedenine dair detaylı teknik raporun ilerleyen saatlerde açıklanacağını ifade ederken, havalimanı yetkilileri yolcuların mağdur olmaması adına transfer sürecinin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.