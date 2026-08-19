DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

DİYARBAKIR

İCRA DAİRESİ

2026/136 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, KAYAPINAR Mahalle/Köy, 4640 Ada, 2 Parsel, 56 Nolu Bağımsız Bölüm

Arsa Payı : 4500/525467

İmar Durumu :4640 Ada 2 No'lu parsel Bağlar Belediyesi 1/1000'lik imar planı E= 2,00 Taks:0,50

Kıymeti : 5.068.222,20 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:33

17/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02532124