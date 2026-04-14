Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Alçık köyü, Türkiye’de benzeri az görülen sosyal yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı köyde İngilizce, sadece yabancı dil olarak değil, günlük yaşamın doğal bir iletişim aracı olarak kullanılıyor.

Köyde İngilizce kullanımı yalnızca gençlerle sınırlı kalmıyor. İleri yaş grubundaki birçok kişinin de İngilizce konuşabilmesi, dilin toplumun geneline yayıldığını gösteriyor. Günlük alışverişten komşu sohbetlerine kadar birçok alanda İngilizce aktif şekilde kullanılıyor.

HİKAYESİ 1960'LI YILLARA DAYANIYOR

Köyde İngilizcenin yaygınlaşması 1960’lı yıllara dayanıyor. Bölgeye gelen yabancı petrol şirketlerinin çalışanları ile köy halkı arasında iletişim ihtiyacı doğması, İngilizcenin öğrenilmesini zorunlu hale getirdi. Zaman içinde bu zorunlu iletişim, kalıcı bir dil pratiğine dönüştü ve köyde İngilizce kullanımı giderek yaygınlaştı.

NESİLDEN NESİLE GEÇEN BİR DİL

İngilizce, yalnızca iş ilişkileriyle sınırlı kalmayarak aile içi iletişime de girdi. Böylece dil bilgisi ve konuşma pratiği kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bugün köyde birçok aile, İngilizceyi günlük hayatın doğal bir parçası olarak kullanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE SIRADIŞI BİR ÖRNEK

Alçık köyü, Türkiye genelinde nadir rastlanan bir örnek olarak öne çıkıyor.