DİYARBAKIR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN DÜZELTME İLANI



3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Tepe Mahallesinde sınır hatası tespit edilen 347 ada 38 ve 40 nolu parsellerin hatalı olan ortak sınırı ile 38 nolu parselin 4184.62 m² olan yüzölçümü 4108.38 m², 40 nolu parselin 2956.10 m² olan yüzölçümü 3032.34 m² olarak düzeltmesi yapılacaktır. 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31 inci maddeleri gereği, T.C. kimlik numarası ile adresine ulaşılamayan 347 ada 38 nolu parsel maliki Hasan oğlu Bektaş DOĞAN ile ilgililerin veya kanuni vekillerinin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Çermik Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltme işlemine dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.



