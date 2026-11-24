Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Boyunlu Mahallesi'nde bulunan bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemiği bulundu.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhbarın ardından bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI
Jandarma ekipleri mağaranın çevresinde güvenlik önlemi alırken, bir Cumhuriyet savcısının katılımıyla bölgede inceleme gerçekleştirildi.
Mağaradan alınan kemik parçalarının, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.