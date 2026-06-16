Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı “dış finans evleri” kurulduğu, banka hesaplarının kiralandığı ve finans gruplarının KKTC bağlantılı olarak yönetildiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu organizasyonlara ait banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Çalışmalar sonucunda 5 dış finans evi ile 2’si Dubai ve KKTC’de bulunan toplam 41 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 16 Haziran’da Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, finans evlerinde belirlenen ek şüphelilerle birlikte toplam 47 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden S.T.’nin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan Osmaniye İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arandığı tespit edildi.