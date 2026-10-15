Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi 4007'nci Sokak'ta meydana geldi.
Park halindeki otomobilin kaputuna yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı.
VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ
Ekiplerin çalışmalarına rağmen yılan çıkarılamayınca çevredeki vatandaşlar devreye girdi.
Vatandaşlar, otomobilin kaputuna giren yılanı bulunduğu yerden çıkararak olaya müdahale etti.