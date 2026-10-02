DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N D I R

1. Diyarbakır İli Bismil İlçesi Şentepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 297 ada, 25 parselin yer aldığı arazi üzerinde kurulu 3.317,68 m² kapalı alanlı tekstil atölyesinin hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren kişi – firmalara 7 (Yedi) yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince 12/10/2026 Pazartesi günü saat 10:00 da Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

2. Tekstil Atölyesinin 7 ( Yedi ) yıllık süreyle kiraya verilmesi işinin muhammen bedeli KDV hariç 11.172.000,00 ₺ olup (ilk yıl için aylık kira bedeli 133.000,00 ₺ X 84 ay = 11.720.000,00 ₺ ) geçici teminatı 335.160,00 ₺, ek teminat miktarı 500.000,00 ₺ dir. İhale sonuçlandıktan sonra 750.000,00 ₺ ek teminat alınacaktır.

3. İhaleler Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

Gerçek Kişilerden;

a) Onaylı T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (İdare veya noter onaylı)

b) Son bir ay içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi (E devletten alınmış veya Nüfus Müdürlüklerinden onaylı),

c) Noter tasdikli imza sirküsü,

d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

f) Ek teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

g) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000,00 ₺ )

h) İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)

İ) İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler

j) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

k) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 (İki) yıl ihale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi “ yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)

Tüzel Kişilerden ;



a) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı,

e) Geçici teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu,

f) Ek teminat yatırdıklarına dair alındı belgesi veya teminat mektubu

g) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000,00 ₺ )

h) İhale şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır)

i) İlgili kurumlardan alınacak vergi borcu, sgk borcu ve icra borcu bulunmadığına dair belgeler

j) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

k) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından alınan, son 2 ( İki ) yıl ihale konusu işe ait “Tekstil Ürünleri Üretimi “ yaptığına ve gerekli yeterliliğe sahip olduğunu gösterir Faaliyet Belgesi (Ortak girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde ortakların her biri ayrı ayrı bu maddeyi sağlamak zorundadır)

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Şartname bedeli ile (nakit yatırılacak ise) geçici teminat bedeli ve ek teminat miktarları Başkanlığımızın Vakıf Katılım Bankası nezdindeki T.C. Diyarbakır Valiliği YİKOB TR27 0021 0000 0007 1488 4000 01 numaralı hesabına, işin adı, T.C. kimlik numarası veya vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.

5. Bu ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresinde bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.)

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02559510