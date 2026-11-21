Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beş şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kent genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo skunk ve esrar, 546 gram metamfetamin, 497 sentetik ecza, 391 ecstasy hap ve 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 53 mermi ve 3 hassas terazi bulundu.