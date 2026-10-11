Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, kanyonun kenarındaki 168 metre yükseklikteki kayalık üzerinde yer alan ev ve bitişiğindeki bahçe, görenlerin dikkatini çekiyor. Yapı, iki ayrı kaya üzerinde konumlanıyor ve bu iki bölümü birbirine bağlayan bir köprü bulunuyor.

"DAHA ESKİDEN ERMENİLERİN EĞLENCE YAPTIKLARI BİR ALANMIŞ"

İlçe sakini İsmail Can, yapının tek kale olarak geçtiğini ve iki kaya üzerindeki yapıyı birbirine bağlayan köprünün eskiden tahta olduğunu, şu anda ise betonarme olduğunu belirtti. Evde Murat Aktaş'ın oturduğunu aktaran Can, "Daha eskiden Ermenilerin eğlence yaptıkları bir alanmış. O dönem birinin düşmesi üzerine orası kapatılıyor. Daha sonra Murat beyin dedeleri bu yapıyı tekrardan yapıp oturuyorlar. Ev ayrı bir kaya üzerinde, bahçe ayrı bir kaya üzerinde. İkisini birbirine bağlayan bir köprü var. Çok güzel bir yapı. Altta büyük bir kanyon var. Dereden yüksekliği 168 metre olarak biliyorum. Dışarıdan gelen özellikle burayı görmek istiyor. Çok güzel bir yapı, gelip görmelerini de isterim" dedi.

Yapının tarihi 1965 öncesine dayanıyor. Bu dönemde kanyonda Müslüman ve gayrimüslimlere ait kerpiç yapılar bulunuyordu. 1965'ten sonra ise Murat Aktaş'ın dedeleri tarafından betonarme yapı inşa edildi. Günümüze kadar gelen bu yapı, hem dikkatleri çekiyor hem de yürekleri ağza getiriyor.